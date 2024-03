Orange Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Die aktuelle technische Analyse der Orange-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,73 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 10,44 EUR liegt, was einer Abweichung von -2,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,8 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von -3,33 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Orange-Aktie liegt bei 63,49, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, steht bei 61,22 und bestätigt die neutrale Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer schlechten Bewertung auf dieser Stufe führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Orange-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,77 Prozent erzielt hat, was 6,77 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Telekommunikationsdienste" liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.