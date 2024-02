Orange Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Orange in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine negative Tendenz, was dazu führt, dass die Redaktion dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Diskussionen über Orange waren insgesamt rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Anleger hindeutet. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orange bei 29,41, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) von Orange liegt bei 96,51, was zu der Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 55,06, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtbild, das zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Orange eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Orange daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt wird Orange von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.