Orange Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Aktienkurs von Orange hat im letzten Jahr eine Rendite von 6,77 Prozent erzielt, was 6,77 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Ebene mit einem "Gut". Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Orange-Aktie neutral eingestuft ist, mit einem RSI7 von 6,59 und einem RSI25 von 48,81. Die technische Analyse ergibt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Abweichung des Schlusskurses von 2,78 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Abweichung und somit ein "Neutral"-Rating. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orange liegt bei 29, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus fundamentaler Sicht führt, da die Aktie weder unter- noch überbewertet ist im Vergleich zu anderen Unternehmen in der gleichen Branche.