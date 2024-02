Orange Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ist ein wichtiger Maßstab, um die Stimmung rund um Aktien zu bewerten. Bei der Aktie von Orange zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Orange bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Auf fundamentalen Kriterien basierend, erhält die Aktie von Orange eine "Neutral"-Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit einem Wert von 29,41 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Orange eine Rendite von 6,77 Prozent erzielt hat, was 6,77 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Orange bei 10,8 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 10,754 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Sowohl der GD200 als auch der GD50 führen zu einer Gesamtbewertung der Aktie von "Neutral".