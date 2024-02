Orange Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Orange-Aktie ist derzeit bei 95,65, was auf eine überkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung der Anleger zeigt, dass die Stimmungslage während des vergangenen Monats zunehmend getrübt war, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde festgestellt, dass die Orange-Aktie mehr Beachtung erfahren hat als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt und insgesamt zu einer Bewertung als "Schlecht" für diesen Punkt führt.

Im Branchenvergleich hat die Orange-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,77 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +6,77 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Orange mit einem aktuellen KGV von 29,41 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Bewertung der verschiedenen Kategorien eine Gesamtbewertung als "Schlecht" für die Orange-Aktie.