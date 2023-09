Orange Aktie: Stetiges Wachstum auf dem Vormarsch!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Die Orange-Aktie zeigt momentan wenig Veränderung, was für die Anleger in der aktuellen nervösen Marktphase eher als positive Nachricht angesehen wird. Trotz fehlender spektakulärer Kurssprünge in den letzten Tagen konnten sich die Bullen gegen immer wieder aufkommende negative Stimmungen durchsetzen, was Hoffnung auf eine Erholung gibt.

Orange: Grenze erreicht

Der Telekommunikationsgigant Orange veröffentlichte enttäuschende Zahlen für das erste Quartal und meldete rückläufige Geschäftszahlen auf dem französischen Heimatmarkt. Dies führte zu erheblichen Kursverlusten bei der Aktie; von knapp 12 Euro fiel sie innerhalb weniger Wochen Richtung 10 Euro.

Allerdings stießen die Bären dort auf starke Unterstützung, welche die Bullen bis heute erfolgreich verteidigen konnten. In den letzten vier Wochen ist der Kurs um rund 3,50%...