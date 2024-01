Orange Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Orange-Aktie ist in den letzten Wochen überwiegend positiv. Laut dem Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war die Kommunikation an 11 Tagen von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dies wird durch tiefgehende und automatische Analysen der Kommunikation unterstützt, die ergeben haben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Orange daher auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orange bei einem Wert von 29. Damit liegt die Aktie im Vergleich zu Werten aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht ist Orange weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Zunahme positiver Kommentare über Orange in den sozialen Medien führte zu einem positiven Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Orange wurde jedoch deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Insgesamt erhält die Aktie jedoch aufgrund des positiven Stimmungsbarometers und der positiven Kommentare eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 55,84 Punkten, was darauf hindeutet, dass Orange weder überkauft noch überverkauft ist, und damit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 28,76, was bedeutet, dass Orange überverkauft ist. Trotzdem wird das Wertpapier in diesem Abschnitt als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält das Orange-Wertpapier basierend auf dem RSI eine "Gut"-Rating.