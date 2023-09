Orange Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Orange, die im Segment "Integrierte Telekommunikationsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 21.09.2023, 00:17 Uhr, an ihrer Heimatbörse EN Paris mit 11.17 EUR.

Orange haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Orange. Die Diskussion drehte sich an 12 Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Orange daher eine "Buy"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Buy"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Buy" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Orange von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Orange beträgt das aktuelle KGV 29,41. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" haben im Durchschnitt ein KGV von 0, Orange ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Orange-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 10,5 EUR mit dem aktuellen Kurs (11,17 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +6,38 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (10,47 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,69 Prozent), somit erhält die Orange-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.