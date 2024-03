Orange Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Orange-Aktie wird in verschiedenen Bereichen analysiert, um eine Bewertung aus charttechnischer, dividendenbezogener, fundamentaler und relative-Stärke-Sicht zu erhalten.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Abweichung beträgt -1,71 Prozent. Ebenso erhält die Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Orange mit 7,54 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Dividendenpolitik führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orange liegt mit einem Wert von 29,41 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Orange-Aktie überkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Orange-Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer und fundamentaler Sicht, eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Dividendenpolitik und eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.