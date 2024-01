Orange Aktie: Reagiert die Aktie?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt an, wie preisgünstig eine Aktie auf den ersten Blick erscheint. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Orange hat derzeit ein KGV von 29,41, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Das bedeutet, dass das KGV von Orange im Vergleich zum branchenüblichen Durchschnitt stabil ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Orange-Aktie eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Orange derzeit bei 7 liegt, was eine positive Differenz von +7,54 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" darstellt. Die Dividendenpolitik von Orange wird daher positiv bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Orange eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Dennoch haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die positive Richtung zeigen. Insgesamt erhält Orange von der Redaktion eine positive Bewertung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Orange. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Orange wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher eine eher negative Bewertung.