Orange Aktie: Pleite oder Chance?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orange liegt bei einem Wert von 29 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" (KGV von 0). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Orange weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) der Orange-Aktie beträgt aktuell 65 für die letzten 7 Tage, was auf ein neutral bewertetes Wertpapier hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt mit einem Wert von 51,62 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in sozialen Netzwerken zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso war die Stimmungslage überwiegend positiv, jedoch mit verstärkten Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Orange in den vergangenen Tagen. Das Anleger-Sentiment erhält daher eine "Gut"-Einschätzung aufgrund eines Überhangs von Kaufsignalen in der historischen Datenanalyse der Kommunikation.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Orange-Aktie aus fundamentaler und technischer Sicht neutral bewertet wird, während das Anleger-Sentiment positiv ausfällt.