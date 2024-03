Orange Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, so die Anleger. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Orange ausgetauscht. Die Redaktion bewertet die Aktie daher positiv. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Es gab 5 "Gut"-Signale im Vergleich zu 0 "Schlecht"-Signalen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche hat Orange in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 6,77 Prozent erzielt. Der Durchschnitt der Branche lag im gleichen Zeitraum bei 0 Prozent, was bedeutet, dass Orange eine Outperformance von +6,77 Prozent erzielt hat. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, und Orange lag 6,77 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt kein eindeutiges Bild: Insgesamt gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass das Unternehmen weniger diskutiert wurde als zuvor und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating und damit zu einer negativen Bewertung der Orange-Aktie.

Fundamental gesehen liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orange mit 29,41 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher aus fundamentaler Sicht als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.