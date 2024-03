Orange Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Die technische Analyse von Orange zeigt, dass das Unternehmen derzeit als neutral eingestuft wird. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 10,72 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt bei 10,62 EUR, was einer Abweichung von -0,93 Prozent entspricht. In ähnlicher Weise liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 10,79 EUR, was einer Abweichung von -1,58 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Orange-Aktie in Bezug auf trendfolgende Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Stimmungen rund um die Orange-Aktie in den letzten beiden Wochen. Insgesamt wurden 6 positive Handelssignale und 0 negative Signale ermittelt, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Die Dividendenrendite von Orange liegt derzeit bei 7,54 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,41 wird die Orange-Aktie als "Neutral" bewertet, da sie auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Orange derzeit in technischer Hinsicht als neutral, in Bezug auf Anlegerstimmung als gut und bezüglich ihrer Dividendenpolitik als gut bewertet wird. Die fundamentale Bewertung ergibt eine neutrale Einschätzung für die Aktie.