Orange Aktie: Keine Panik!

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild für Orange. Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat als zuvor, was zu einem schlechten Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Orange liegt bei 74,48, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als schlecht bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Orange daher für diese Kategorie die Einstufung "schlecht".

Die Dividendenrendite für Orange beträgt 7,54 Prozent, was über dem Mittelwert von 5,39 Prozent liegt und daher von unseren Analysten als gut bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Orange-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,72 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs (10,428 EUR) eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt erhält die Orange-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "neutral" Rating.