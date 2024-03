Orange Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Orange zahlt höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Der Unterschied beträgt 7,54 Prozentpunkte (7,54 % gegenüber 0 %). Aufgrund dieser deutlichen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Orange liegt bei 51,58, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,2, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating von "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orange liegt bei 29, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 einem ähnlichen Niveau entspricht. Aus fundamentalen Kriterien ist Orange weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung für Orange war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in den sozialen Medien. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet und festgestellt, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Die Auswertung ergab außerdem 4 positive Signale und keine negativen Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt diese Messung eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.