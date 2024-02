Orange Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

In den letzten Wochen wurde bei Orange keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies bedeutet, dass keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien zu beobachten waren. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orange beträgt derzeit 29. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" wird deutlich, dass Orange aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Orange aktuell bei 10,79 EUR. Der Aktienkurs selbst liegt bei 10,766 EUR, was einem Abstand von -0,22 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich eine Differenz von -0,31 Prozent, was insgesamt zu einem "Neutral"-Signal führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis zur Aktie von 7, was bedeutet, dass Orange eine positive Differenz von +7,54 Prozent gegenüber dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten.