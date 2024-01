Orange Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Orange schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Mit einer Differenz von 7,54 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt die Rendite von Orange bei 6,77 Prozent, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche für Diversifizierte Telekommunikationsdienste weist hingegen eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf. Orange liegt hier also deutlich darüber und erhält auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Im Bereich der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Orange-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -1,9 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von -2,53 Prozent nahe am letzten Schlusskurs. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orange liegt mit 29,41 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt für Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Die Aktie erhält damit eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Orange ist somit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet.