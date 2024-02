Orange Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

In den vergangenen 12 Monaten hat die Orange-Aktie eine Performance von 6,77 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche eine Outperformance von +6,77 Prozent bedeutet. Auch im "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Orange-Aktie mit 6,77 Prozent über der durchschnittlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Orange-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Allerdings ist der RSI auf 25-Tage-Basis neutral eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" nach RSI führt.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) weist Orange aktuell einen Wert von 29 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Orange-Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der letzten 200 bzw. 50 Handelstage liegt. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Orange-Aktie basierend auf den genannten Kriterien.