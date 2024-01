Orange Aktie: Es wird konkret!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orange liegt bei 29, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Orange daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Orange liegt bei 31,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 29,44 und zeigt somit an, dass Orange überverkauft ist. Insgesamt wird das Orange-Wertpapier daher als "Gut" eingestuft.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Orange eingestellt. Es gab zehn positive und drei negative Tage, sowie einige bestätigte Handelssignale, die in die "Gut"-Richtung zeigten. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Orange daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite von Orange beträgt 7,54 Prozent, was 7,54 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik bekommt die Orange-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Orange von der Redaktion Bewertungen von "Neutral", "Gut", "Gut" und "Gut" für verschiedene Kriterien.

