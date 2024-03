Orange Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Orange ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse dieser Meinungen ergab 6 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Telekommunikationsdienste" hat Orange im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,77 Prozent erzielt, was 6,77 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 0 Prozent, sodass die Aktie von Orange insgesamt mit "Gut" bewertet wird.

Die Dividendenrendite von Orange, bezogen auf das Kursniveau, beträgt 7,54 Prozent, was 2,15 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" von unseren Analysten.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Orange auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Orange daher eine Bewertung von "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse.