Orange Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Stimmung am Markt für Orange-Aktien wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch so genannte weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung der Anleger. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Meinungen in den sozialen Medien im Allgemeinen als positiv bewertet. Allerdings haben sich in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen in den sozialen Medien rund um Orange breitgemacht. Infolgedessen wird die Aktie in dieser Hinsicht neutral eingestuft.

Zusätzlich zu dieser Analyse wurden auch Handelssignale berücksichtigt. Es wurden acht konkrete Signale berechnet, von denen alle acht als positiv bewertet wurden. Auf der Grundlage dieser Handelssignale wird Orange in dieser Hinsicht als "gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ebenfalls ein wichtiges Signal der technischen Analyse. Dieser bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Aktuell liegt der RSI für Orange bei 73,46, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 69,28 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt wird die Lage als "schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orange als durchschnittlich eingestuft. Mit einem Wert von 29,41 liegt es auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als "neutral" bewertet.

In den letzten 12 Monaten erzielte Orange eine Performance von 6,77 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der Branche eine Outperformance von +6,77 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Telekommunikationsdienste" konnte Orange eine Überperformance von 6,77 Prozent erzielen. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird Orange in dieser Kategorie als "gut" eingestuft.