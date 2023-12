Orange Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Die Aktie von Orange kann über einen längeren Zeitraum hinweg hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dies gibt Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Aktuell zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt.

Ein Indikator aus der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Orange-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass Orange weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Orange in diesem Punkt daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor, hat Orange mit einer Rendite von 6,77 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt, da dies mehr als 7 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, liegt Orange mit 6,77 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Orange bei 10,87 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 10.472 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt daher -3,66 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 10,98 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit -4,63 Prozent Abstand ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Orange daher die Gesamtnote "Neutral".