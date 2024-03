Orange Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Der Aktienkurs von Orange wurde in Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" analysiert. Im Vergleich dazu verzeichnet Orange eine Rendite von 6,77 Prozent, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" weist eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den letzten 12 Monaten auf, während Orange mit 6,77 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird Orange derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,73 EUR, während der Aktienkurs (10,594 EUR) um -1,27 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ebenso weist der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 10,8 EUR eine Abweichung von -1,91 Prozent auf. Damit erhält die Aktie insgesamt das Rating "Neutral".

Die Anleger haben Orange in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Diskussionen in sozialen Medien festgestellt. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Zusätzlich wurden 4 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf Dividenden zahlt Orange derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Der Unterschied beträgt 7,54 Prozentpunkte (7,54 % gegenüber 0 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls die Einstufung "Gut".