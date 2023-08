Oramed bereitet Quartalszahlen vor: Erwarteter Gewinnanstieg und Börsenprognosen

ARTIKEL:

In weniger als 3 Monaten wird das Unternehmen Oramed, mit Hauptsitz in New York, USA, seine Quartalszahlen für das vierte Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Oramed-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 119,69 Millionen Euro wird die Oramed-Aktie in 86 Tagen ihre Quartalszahlen verkünden. Analysten und Aktionäre warten mit großer Spannung auf diese Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen erwarten Analystenhäuser einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte Oramed einen Umsatz von 623,62 Tausend Euro. Nun wird ein Sprung um +34,02 Prozent auf voraussichtlich 835,76 Tausend Euro prognostiziert. Auch der bisherige Verlust soll sich ändern und...