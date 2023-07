Oramed Quartalsbilanz: Erwartungen an Umsatzsteigerung und mögliche Aktienkursverluste

In rund drei Monaten wird das Unternehmen Oramed, mit Sitz in New York, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die Oramed Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Das Unternehmen Oramed hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 119,17 Millionen Euro. Nach Börsenschluss am Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen werden die Anleger und Analysten erfahren, wie es um das Unternehmen steht. Den aktuellen Schätzungen zufolge wird erwartet, dass der Umsatz im vierten Quartal einen starken Anstieg verzeichnet. Im Vergleich zum Vorquartal, in dem ein Umsatz von 619,05 Tausend Euro erzielt wurde, wird nun mit einem Sprung auf 1,44 Millionen Euro gerechnet – was einer Steigerung von 132,84 Prozent entspricht....