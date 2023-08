Oramed Aktienkurs sinkt leicht, Quartalszahlen und Analystenprognosen im Überblick

Der Kurs der Aktie ist in den letzten Monaten leicht gesunken und hat sich in den letzten 30 Tagen um -6,85% verändert. Die Analysten schätzen den Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten auf 2,88 EUR ein, was einen potenziellen Gewinn von +0,64% bedeutet.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen für das vierte Quartal entwickeln werden. Laut aktuellen Schätzungen wird Oramed einen Umsatzsprung um +34,02% auf 835,76 Tsd. EUR verzeichnen und der Verlust soll voraussichtlich bei -6,63 Mio. EUR liegen.

Jahressichtig sind die Analysten eher pessimistisch und erwarten einen leichten Umsatzrückgang von -0,50% sowie einen Gewinnrückgang von +57,40%.

Es bleibt spannend zu sehen, wie Aktionäre auf die Quartalszahlen reagieren werden und ob sich der Aktienkurs nach dem möglichen Widerstand weiterentwickeln wird.