Oramed Aktie: Das ist die Höhe!

Der Aktienkurs von Oramed hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -74,57 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt Oramed damit 145,57 Prozent unter dem Durchschnitt von 71 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt 91,91 Prozent, und Oramed liegt aktuell 166,48 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt dieser momentan bei 22,22 Punkten, was bedeutet, dass die Oramed-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Oramed eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Oramed-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,78 USD, während der Kurs der Aktie bei 2,2 USD liegt, was einer Abweichung von -20,86 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,17 USD, was einer Abweichung von +1,38 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Oramed wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen überwogen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, und insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.