Oramed Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Oramed-Aktie zeigt eine Bewertung von 72,63, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was als "Neutral" bewertet wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Oramed weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und geringe Veränderungen hin, was zu einer "Schlecht"- und "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Oramed-Aktie mit 2,98 USD +7,97 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +4,93 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, jedoch verstärkt sich die Diskussion in den letzten Tagen über negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Oramed-Aktie eine uneinheitliche Bewertung in Bezug auf den RSI, die Diskussionsintensität, die technische Analyse und das Anleger-Sentiment.

