Oramed Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Aktienkurs von Oramed hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -72,72 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" eine Unterperformance von 86,24 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 20,89 Prozent, wobei Oramed aktuell 93,61 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Oramed ist jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Oramed aktuell bei 2,78 USD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 2,38 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -14,39 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hingegen steht bei 2,09 USD, was zu einem Abstand von +13,88 Prozent führt und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Oramed liegt der RSI7 bei 41,38 Punkten und der RSI25 bei 37,5, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.