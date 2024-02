Oracom wächst und baut Künstliche Intelligenz stark aus

Berlin (ots) -- Neue Mandate für insgesamt 43.000 Wohneinheiten- Erweiterung des Dienstleistungsangebots um KI-gestütztes "Digital Only" Produkt- KI-Anteil an Kommunikationslösungen soll bis Ende 2024 auf 25 Prozent gesteigert werdenDer Berliner Anbieter von Kommunikationslösungen für die Wohnungswirtschaft ORACOM wächst und erweitert seine IT-Abteilung. Durch Vertragsabschlüsse mit zwei mittelständischen Immobilienverwaltern hat das Unternehmen die Zahl der betreuten Wohneinheiten um neun Prozent auf 590.000 gesteigert. Bei der Bewohnerkommunikation setzt ORACOM weiterhin auf eine Kombination aus lokalen Callcenter-Agents und KI-basierten Digital-Anwendungen. Der Anteil Künstlicher Intelligenz an den Kommunikationslösungen soll bis Ende 2024 um mehr als 60 Prozent gesteigert werden; parallel dazu erfolgt der Ausbau der unternehmenseigenen IT-Abteilung.Andreas Tutsche, Gründer und Geschäftsführer von ORACOM: "Im vergangenen Jahr konnten wir unseren Wachstumskurs erfolgreich fortsetzen und planen für 2024, die Zahl der von uns betreuten Wohneinheiten weiter zu steigern. Unser strategischer Fokus liegt dabei auf der Entwicklung innovativer Kommunikationslösungen, die das Beste aus beiden Welten vereinen - geschultes Callcenter-Fachpersonal, das empathisch auf die Bedürfnisse von Bewohnern eingeht, gestützt von unserem hauseigenen CRM-System und ergänzt durch KI-Anwendungen, die Bearbeitungszeiten verkürzen und so die Servicequalität erhöhen."Aktuell liegt der Anteil der Kommunikationsleistung, die über KI-Systeme erfolgt, zwischen zehn und 15 Prozent. Bis 2024 soll dieser Anteil auf 25 Prozent steigen. Zum zweiten Quartal 2024 plant ORACOM, sein Dienstleistungsangebot um eine Digital-Only-Lösung zu erweitern, die den Immobilienverwaltungen eine digitale Bearbeitung von Bewohneranfragen losgelöst von einem Callcenter ermöglicht."Wir erweitern unsere Produktpalette kontinuierlich und passen unsere Dienstleistungen im Rahmen einer 360°-Strategie perfekt an die Bedürfnisse unserer Kunden an. Von der Einzellösung bis hin zum Komplett-Paket, das alle Aspekte der Bewohnerkommunikation umfasst - wir realisieren unsere Leistungen in enger Abstimmung mit dem jeweiligen Immobilienverwalter", erläutert Andreas Tutsche.Pressekontakt:Ummen Communications GmbHDr. Tilman PradtM +49 160 9033 0098E-Mail: pradt@ummen.comOriginal-Content von: ORACOM, übermittelt durch news aktuell