Oracle Quartalszahlen: Erwartungen für Gewinnsteigerung und positive Aktienentwicklung

In wenigen Tagen wird Oracle, das Unternehmen mit Sitz in Austin, Texas, seine Quartalsbilanz für das erste Quartal veröffentlichen. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Aber was können wir erwarten? Und wie entwickelt sich die Oracle-Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Aktuell hat Oracle eine Marktkapitalisierung von 304,57 Mrd. EUR und in nur sechs Tagen werden sie ihre Quartalszahlen bekannt geben. Die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im ersten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 10,62 Mrd. EUR und jetzt wird ein Anstieg von +8,80% auf 11,56 Mrd. EUR erwartet.

Auch der Gewinn soll laut Expertenschätzungen um +10,70% steigen und voraussichtlich 1,59 Mrd. EUR betragen.

Auf Jahressicht sind die Analysten eher optimistisch gestimmt. Sie erwarten einen...