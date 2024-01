Oracle Power Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Stratec":

Die Oracle Power-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,09 GBP verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,032 GBP, was einem Unterschied von -64,44 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 0,03 GBP, wobei der letzte Schlusskurs um +6,67 Prozent darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Oracle Power-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Beim Branchenvergleich der Aktienkurse in der "Energie"-Branche zeigt sich, dass Oracle Power mit einer Rendite von -84,15 Prozent mehr als 72 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -12,16 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Oracle Power mit 71,99 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Oracle Power derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Unterschied 11,89 Prozentpunkte beträgt (0 % gegenüber 11,89 %).

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Oracle Power. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.