Oracle: Mittelfristiges Kursziel von 111,06 EUR prognostiziert - Aktie aktuell unterbewertet

Die Oracle-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung hingelegt. Gestern fiel der Wert um weitere 11,26%, was insgesamt einem Wochenrückgang von 9,56% entspricht. Die Stimmung am Markt ist gegenwärtig pessimistisch.

Allerdings zeigen sich Bankanalysten zuversichtlicher und sehen das mittelfristige Kursziel bei 111,06 EUR – ein Potential von +5,93%. Von zwölf Analysten wird die Aktie als starker Kauf eingestuft und fünf setzen auf “Kauf”. Weitere 16 Experten halten das Papier und nur einer empfiehlt einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 3,79 konstant positiv.