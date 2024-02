Oracle-Anleger sollten sich noch gedulden!

In den letzten zwölf Monaten erhielt Oracle insgesamt 8 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Die Bewertung setzt sich aus 6 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Oracle. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 107,88 USD ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -4,35 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 111,12 USD für die Oracle-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 112,78 USD, was einer Abweichung von +1,49 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 109,39 USD zeigt eine Abweichung von +3,1 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Oracle also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Oracle mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,45 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt in der "Software"-Branche. Das Branchen-KGV liegt bei 58,26, was einen Abstand von 77 Prozent zum KGV von Oracle bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Oracle mit einer Rendite von 31,18 Prozent mehr als 545 Prozent darunter. Die "Software"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,74 Prozent, wobei Oracle mit 34,93 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie von Oracle ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.