Oracle Aktie: In selten guter Lage!

Am 23.09.2023, 06:44 Uhr notiert die Aktie Oracle an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 109.03 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Systemsoftware".

Unser Analystenteam hat Oracle auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Oracle-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 9 Buy, 7 Hold, 0 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 101,2 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -7,18 Prozent erzielen, da sie derzeit 109,03 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Oracle konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Oracle auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Oracle erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 64,63 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um 2,31 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +62,32 Prozent im Branchenvergleich für Oracle bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,25 Prozent im letzten Jahr. Oracle lag 54,38 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.