Oracle Aktie: Das macht sprachlos!

Die Stimmungslage unter Anlegern bezüglich des Unternehmens Oracle war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. In neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut".

Statistische Analysen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es wurden 7 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal in Bezug auf die Kommunikation identifiziert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Oracle im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Software-Branche eine etwas niedrigere Dividendenrendite von 1,54 % auf, während der Durchschnitt bei 2,24 % liegt. Daher wird die Dividende als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oracle liegt bei 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 59,28) als unterbewertet gilt. Daher erhält Oracle in puncto Fundamentalanalyse eine "Gut"-Bewertung.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Oracle-Aktie anhand des kurzfristigen 7-Tage-RSI als überkauft eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Aus dieser Analyse ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Oracle.