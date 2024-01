Oracle Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Anlegerstimmung für die Aktie von Oracle war in den letzten Monaten eher verhalten. Die Diskussionsintensität im Netz war gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Trotzdem gab es eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führte.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ein neutraler Wert von 50,94, was auf eine ausgeglichene Auf- und Abwärtsbewegung der Kurse in den letzten 7 Tagen hinweist. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 64,62 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oracle mit einem Wert von 13 eine Unterbewertung im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Software" auf. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben kein eindeutiges Signal zur Einschätzung von Oracle. Während keine klare Richtung in der Kommunikation erkennbar ist, wurden in den vergangenen Tagen mehrheitlich negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ergibt sich aus dieser Ebene eine Einstufung als "Neutral" Aktie, wobei sieben Handelssignale festgestellt wurden, von denen 6 als schlecht bewertet werden. Dies führt zu einer abschließenden Einstufung der Aktie als "Schlecht".

Zusammenfassend kann die Aktie von Oracle in Bezug auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet bezeichnet werden, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.