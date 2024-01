Oracle Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Stimmung und das Kommunikationsniveau in den sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Analyse des aktuellen Aktienbildes. In den letzten vier Wochen wurde bei Oracle eine Verschlechterung der Stimmung festgestellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Oracle-Aktie als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7 liegt bei 16,61, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 56,32 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung als "Gut" gemäß des Relative Strength Indikators.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oracle beträgt aktuell 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Software" als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Oracle-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren als neutral eingestuft wird. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt (108,94 USD) als auch der 50-Tage-Durchschnitt (109,53 USD) weisen nur eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs auf, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Einschätzung der Oracle-Aktie, mit einer schlechten Stimmung und Kommunikationsfrequenz, einer neutralen Einstufung gemäß des Relative Strength Indikators und der technischen Analyse, sowie einer guten fundamentalen Bewertung aufgrund des niedrigen KGV.