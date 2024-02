Oracle Aktie: Das gab es noch nie!

Der Aktienkurs von Oracle hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 31,18 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +32,31 Prozent gegenüber ähnlichen Unternehmen in der "Software"-Branche bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit -0,72 Prozent im letzten Jahr um 31,9 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser starken Performance erhält Oracle in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Analytiker haben die sozialen Plattformen auf positive Kommentare zu Oracle hin untersucht, jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Die Zusammenführung dieser Analyse mit Handelssignalen führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Stimmung und somit zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Oracle liegt bei 58,26, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25 liegt mit 44 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Meinungen der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen ausgesprochen haben, führen ebenfalls zu einer insgesamt positiven Einschätzung mit 6 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Oracle liegt bei 107,88 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -3,64 Prozent entspricht. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für Oracle auf Basis der verschiedenen Faktoren und Analysen, die zu einem "Gut"-Rating führen.