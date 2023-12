Oracle Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Für Oracle liegt der RSI bei 37,43, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 60,04 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Oracle eingestellt waren. Es gab insgesamt zwei positive und sieben negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend neutral, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Oracle eine Rendite von 1,46 % aus, was 0,83 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,28 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Fundamental betrachtet weist Oracle ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,45 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und auf dieser Grundlage ein "Gut" erhält.