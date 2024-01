Oracle Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Oracle-Aktie. Anleger diskutierten hauptsächlich positive Themen an 12 Tagen, während an nur zwei Tagen negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen verstärkte sich die positive Stimmung der Anleger bezüglich des Unternehmens Oracle. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es gab 3 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 2 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 109,26 USD für den Schlusskurs der Oracle-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 109,67 USD, was einer Differenz von +0,38 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt (109,56 USD) zeigt einen ähnlichen Trend, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,1 Prozent) liegt. Somit erhält die Oracle-Aktie auch für diesen Wert ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Oracle für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Von Analysten wird die Oracle-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet, basierend auf 6 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Oracle aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 107,88 USD, was einem Abwärtspotential von -1,64 Prozent entspricht und somit einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Oracle eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Dividendenrendite von Oracle liegt aktuell bei 1,54 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,2 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.