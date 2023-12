Oracle Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI der Oracle liegt bei 78,69, was als überkauft betrachtet wird und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65, was als neutral betrachtet wird und daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Oracle in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was auch mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend bekommt Oracle für diese Kategorie daher ein "Gut".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Software) wird Oracle als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,45 im Vergleich zum Branchen-KGV von 61,09. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 107,26 USD für den Schlusskurs der Oracle-Aktie. Mit einem letzten Schlusskurs von 100,31 USD liegt dies 6,48 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Oracle erhält daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die technische Analyse.