Oracle Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Aktienkurs von Oracle verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,41 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 9,88 Prozent, was bedeutet, dass Oracle eine Outperformance von +9,53 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 8,24 Prozent im letzten Jahr, wobei Oracle um 11,17 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Oracle mit einer Dividendenrendite von 1,54 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent in der "Software"-Branche. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als neutrales Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Oracle-Aktie sind 6 Einstufungen als "Gut", 3 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Im Durchschnitt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Oracle vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 107,88 USD, was bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (103,92 USD) ausgehend um 3,81 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Neutral". Insgesamt erhalten Oracle-Aktien also ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine tendenziell positive Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt lässt sich auf dieser Ebene ein Ergebnis von 1 Gut- und 5 Schlecht-Signalen ermitteln. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht"-Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Oracle bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.