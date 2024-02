Oracle Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Oracle-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 8 Analystenbewertungen 6 "Gut"-Einstufungen und 2 "Neutral"-Einstufungen erhalten. Es gab keine "Schlecht"-Einstufungen. Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei 107,88 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -6,44 Prozent fallen könnte. Die Empfehlung daraus ist demnach "Schlecht". Zusammenfassend erhält Oracle von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionsintensität im Netz bezüglich Oracle hat in den letzten Monaten zugenommen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt "Gut"-Wert führt.

Aus technischer Sicht erhält die Oracle-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag nur einen geringen Unterschied zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aufweist. Die kurzfristige technische Analyse zeigt jedoch eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 46,54 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Oracle somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.