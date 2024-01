Oracle Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

Die Aktie von Oracle wird nicht nur anhand harter Faktoren bewertet, sondern auch anhand weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz, die die langfristige Kommunikation im Netz widerspiegeln. In den letzten Monaten war die Diskussionsintensität jedoch gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeichnen kein eindeutiges Bild der Anlegerstimmung ab. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zudem wurden sieben Handelssignale ermittelt, wovon 6 als "Schlecht" und 1 als "Gut" eingestuft wurden.

Die Dividendenpolitik von Oracle weist nur eine geringe Differenz von 0,8 Prozentpunkten zum Branchendurchschnitt auf, weshalb sie als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Oracle derzeit um -4,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage abweicht, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -3,92 Prozent liegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Oracle aus verschiedenen Perspektiven als "Neutral" bewertet wird, sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch aus charttechnischer Sicht.