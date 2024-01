Oracle Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Stimmungslage bei den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 13 Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Oracle gesprochen. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 3 "Gut"-Signale im Vergleich zu 2 "Schlecht"-Signalen auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert, daher wird dieser Punkt als "Gut" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen Oracle in den letzten Monat zeigt jedoch, dass die Aktie weniger Aufmerksamkeit erhielt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Oracle-Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse. Die Oracle-Aktie wird anhand des kurzfristigen 7-Tage-RSI bewertet, der momentan bei 2,3 Punkten liegt, was bedeutet, dass sie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Auch der längerfristige 25-Tage-RSI zeigt, dass Oracle überverkauft ist (Wert: 28,03). Auch hier wird die Aktie mit "Gut" bewertet. Insgesamt erhält Oracle also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Dividendenrendite von Oracle beträgt 1,54 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent liegt. Die Aktie wird daher als ein neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion mit "Neutral" bewertet.