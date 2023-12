Oracle Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

Der Aktienkurs von Oracle hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Entwicklung gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Oracle bei 31,8 Prozent, was mehr als 25 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von 7,14 Prozent aufweist, übertrifft Oracle mit einer Rendite von 24,66 Prozent deutlich die Branche. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben Oracle in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 6 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was langfristig zu einer positiven Einschätzung führt. Das Kursziel für die Oracle-Aktie liegt im Durchschnitt bei 107,88 USD, während der letzte Schlusskurs bei 105,43 USD liegt, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 2,32 Prozent hindeutet und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den sozialen Medien wurde Oracle in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern als eher neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut", obwohl auch 6 berechenbare "Schlecht"-Signale gefunden wurden, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Was die Dividende betrifft, liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Oracle derzeit bei 1, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik führt, da es eine negative Differenz von -0,82 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software" gibt. Oracle wird also insgesamt von Analysten als positiv bewertet, wobei die Anleger-Stimmung und die Dividendenpolitik zu einer neutralen Einschätzung führen.