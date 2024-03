Oracle Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung ihrer Preisgünstigkeit. Im Fall von Oracle liegt das KGV bei 13,45, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Software" liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie relativ günstig bewertet werden kann.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die Betrachtung der Kommunikation im Internet. Hierbei zeigt sich, dass Oracle in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung interessante Ausprägungen aufweist. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Oracle mit 1,54 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent. Dies führt dazu, dass die Aktie von der Redaktion als neutrales Investment eingestuft wird.

Schließlich hat Oracle in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 31,18 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +31,5 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Oracle in Bezug auf fundamentale Kriterien positiv bewertet wird, während es sich in Bezug auf die Dividendenrendite und die Branchenvergleichsperformance neutral verhält.