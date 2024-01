Oracle Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oracle mit 13 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 13,45 Euro für jeden Euro Gewinn von Oracle zahlt. Dies liegt 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 58 und lässt darauf schließen, dass der Titel unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von Oracle in den letzten Monaten im üblichen Rahmen geblieben ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Oracle derzeit um -5,94 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -5,35 Prozent liegt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Oracle im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,8 Prozent erzielt, was 22,4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite von Oracle im Vergleich zur Branche "Software" um 21,05 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.