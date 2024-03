Oracle Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Oracle ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 13,45 ist Oracle deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 59,61 in der Softwarebranche. Das bedeutet, dass Oracle um 77 Prozent unterbewertet ist. Aufgrund dieser Analyse wird die Oracle-Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um zu sehen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage liegt bei 111,76 USD, während der letzte Schlusskurs bei 111,68 USD liegt, was einer Abweichung von -0,07 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 109,81 USD liegt nah am letzten Schlusskurs (+1,7 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Oracle auf Basis der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite der Oracle-Aktie liegt bei 1,54 %, was 0,67 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt in der Softwarebranche bedeutet. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Neutral".

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Oracle 6 mal die Einschätzung "Gut", 2 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel also das Rating "Gut" seitens institutioneller Analysten. Für den aktuellen Kurs von 111,68 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -3,41 Prozent und ein mittleres Kursziel von 107,88 USD, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt wird Oracle also von institutionellen Analysten mit "Gut" bewertet.